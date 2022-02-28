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Düzce'de mahsur kalan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

Düzce'de mahsur kalan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı
Düzce'de mahsur kalan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

Düzce’de gittikleri ormanda mahsur kalan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormana giden 6 kişi, karla kaplı alanda mahsur kaldı. Yığılca ile Alaplı arasında bulunan Kızıltepe mevkiinde mahsur kalan 6 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak mahsur kaldıklarını ve yardım istediklerini belirtmeleri üzerine, bölgeye Yığılca İlçe Jandarma Ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan 6 kişiye ulaştı. Şahıslar, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

Mahsur kalanların yapılan kontrollerinde sağlık sorunu bulunmadığı öğrenildi.

Selçuk Akyol
 

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