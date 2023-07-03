Düzce'de minibüs 6 metreden uçtu

Kaza, saat 09.00 sıralarında Beyköy Beldesi Derdin köyü yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Beyköy'den Derkin köyü istikametine gitmekte olan Coşar Arslan (57) idaresindeki 81 ACC 589 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 6 metreden ağaçlık alana uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde bulunan sürücü çıkartılırken ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Yıldız-Selçuk Akyol

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.