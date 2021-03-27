Düzce'de otobüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Düzce'nin Akçakoca ilçesinden Sakarya'nın Kocaali ilçesine seyir halinde Fuat Karagöz idaresindeki 14 AAY 823 plakalı Peugeot marka otomobil, Akçakoca Yeldüzü mevkiinde karşı yönden gelen Ahmet Y. idaresindeki 34 ANB 135 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otobüs bariyerlere çarparken, otomobil sulama kanalına çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulans ekipleri otomobil içerisinde bulunan sürücü Fuat Karagöz ile araçta bulunan Fikret Yaman ve Semiha Mumcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik kazasında yaralanan biri ağır 11 kişi ise Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından cesetler Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeni ile uzun süre trafiğe kapalı olan yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

“Biz yolumuzda gidiyorduk, bize çarptı”

Otobüs içerisinde bulunan yolcular kaza ile ilgili olarak, “Biz normal yolumuzda gidiyorduk. Araç sollamaya çıktı. Bir anda gelip bize çarptı. Otomobil çok hızlı geliyordu” dedi. Öte yandan otobüsün içinde 27 yolcu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Enes Bektaş-Tuncay Türkgülü-Ali Yıldız