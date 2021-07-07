Düzce'de sel felaketi! Seferber oldular

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan ve uzun süre şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış etkili oldu. Yağışın en yoğun olduğu Akçakoca, Çilimli, Cumayeri ilçelerinde ve köylerinde mahsur kalma, dere taşkını, ev ve ahırlarda su baskınları meydana geldi. Yaşanan sel felaketiyle birlikte il genelinde Vali Cevdet Atay ve kaymakamlar koordinesinde kriz merkezleri oluşturuldu.

Selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına Düzce, Manisa ve Ankara AFAD ekipleri, UMKE, Düzce itfaiyesi, Düzce İl Özel İdaresi, DSİ 55. Şube Müdürlüğü, Düzce Arama Kurtarma Derneği, Afet Gönüllüleri Derneği'nden oluşan 142 kişilik ekip çalışmalara katıldı.

Düzce Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tüm birimlerimiz alanda olup, gelen çağrı ve ihbarların hepsini değerlendirerek anında müdahale etmektedir. Şu ana kadar kayıp ihbarı alınmamış olup, can kaybı yaşanmamıştır. Mahsur kalan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır. Tüm arama kurtarma ekipleri ihbar gelen köylerde tedbir amaçlı hazır bekletilmektedir” denildi.

2 yıl önce sel vuran Esmahanım köyünü yine sel vurdu

2 yıl önce 4'ü çocuk 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinin ardından Esmahanım köyünü tekrar sel vurdu. İstinat duvarları çöktü, kanalizasyon hattı sele kapıldı.Okul bahçesi ise selden kalanlarla doldu.

Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları gerçekleşti. 2 yıl önce 4'ü çocuk 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinin ardından Esmahanım köyünü tekrar sel vurdu. Melen deresinin taşması ile birlikte okul bahçesi sel sularına gömüldü.

Sel sularının getirdiği odun parçaları ile çocuk oyun parkı yıkıldı. 2 yıl önce yerle bir olan kanalizasyon hattı tekrar yapılmasının ardından sel sularına kapılarak yeniden yıkıldı. Dere hattı boyunca bulunan evlerde herhangi bir sorun oluşmaması adına tahliyeler yapıldı. Arama Kurtarma ekipleri bölgede herhangi bir sorun oluşmaması için bekleyişini sürdürürken, Kızılay'da mobil aşevi ile bölgede bulunanlara sıcak çay, çorba ve ikramlarda bulunuyor.

Selde evinde mahsur kalan kadın korku dolu anlar yaşadı

Düzce'de meydana gelen selde evinde mahsur kalan kadın, gözyaşı dökerek yardım istediği itfaiye tarafından iş makinesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Konuralp bölgesi Tepecik sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan Zekiye B. (70), sel nedeniyle evinde mahsur kaldı. Sel sularının kapısına kadar geldiği kadın dışarı çıkamayacağını anlayınca itfaiye ekiplerini aradı.

Korku dolu anlar yaşayan ve gözyaşı dökerek itfaiyeden yardım isteyen Zekiye B.'nin yaşadığı evin adresini öğrenen ekipler yaşlı kadını kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Zekiye B.'nin mahsur kaldığı eve iş makinesi yardımıyla ulaştı. İtfaiye ekipleri yaşlı kadını ve apartmandaki diğer vatandaşları iş makinesinin kepçesine bindirerek kent merkezine götürdü.

Selde torunuyla mahsur kalan kadını kurtarmak için seferber oldular

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde selin etkili olduğu bölgede torunuyla birlikte kalan Mercan Kotan (62) ekiplerin yoğun çabası sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumayeri ilçesine bağlı Mısırlık köyü Dere mahallede torunuyla birlikte yaşayan Mercan Kotan (62), evine giden yolun sel nedeniyle kapanmasının ardından itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kotan'ın yaşadığı eve normal yollardan ulaşamayan ekipler, ormanlık ve dik yamaçlardan geçerek kadın ve torununun evine ulaştı.

Ekipler, Mercan Kotan ve torununu mahsur kaldıkları evden alarak Cumayeri ilçesine akrabalarının yanına götürdü. Torunuyla birlikte mahsur kaldığı evden kurtarılan Kotan, "Selden korkuyoruz. Torunla beraber gidiyoruz" dedi.

Sel sebebiyle kapanan Zonguldak-Düzce karayolunda trafik tek şeritten sağlanıyor

Düzce'de şiddetli yağmur sonrası oluşan sel ve ağaç devrilmesi sebebiyle 2 saat ulaşıma kapanan D655 karayolu Zonguldak-Düzce arasında trafik tek şeritten sağlanıyor.

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış sele neden oldu. Ağaçların devrildiği, evlerde ve sokaklarda su taşkınlarının meydana geldiği kentte, D655 karayolunun Zonguldak-Düzce arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar başlatıldı.

Yaklaşık 2 saat boyunca çift yönlü ulaşıma kapalı kalan yol ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten sağlanmaya başladı. Bölgede suların daha rahat gitmesi için kanal açma çalışmaları yapılıyor.

