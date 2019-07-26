Düzce'de selin meydana getirdiği hasar havadan görüntülendi

Düzce'de 5 kişinin cesedinin bulunduğu, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra selin verdiği yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Yapılan hasar tespit çalışmalarında ise, 319 az hasarlı, 45 ağır hasarlı, 84 yıkılan bina olmak üzere toplamda 448 bina ve yapının selden köylerde zarar gördüğü tespit edildi.

Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde tarımsal hayvansal ve su ürünlerinde ön hasar tespit çalışmalarında ise; yaklaşık bin 687 çiftçinin, 5 bin 562 dekar fındıklık alanının, 14 adet ahırın, 72 adet büyükbaş hayvan ve 177 adet küçükbaş hayvanın zarar gördüğü de tespit edildi. 621 dekar mısır tarlası, 443 adet arılı kovan, 200 adet boş kovan, 160 bin etlik tavuk, 2 kümes, 2 traktör, 25 balıkçı teknesi, 2 alabalık ile 1 mantar tesisi ve 42 balık ağının da zarar gördüğü alanda yaraların sarılması için gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Selin yaptığı tahribat ise havadan AFAD ekipleri tarafından görüntülendi. Dere yataklarının 200 metreye kadar genişlediği görüldü.

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