Düzce'de sis etkili oluyor!

Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde sis etkili oldu. Şehir merkezinde sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı.

Sürücüler şehir merkezinde ana arterlerden İstanbul, Atatürk, Eski Bolu ve Mimar Sinan caddeleri ile D-100 Karayolu Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde, D-655 Zonguldak-Düzce Karayolu'nun Beyciler, Karaca ve Yığılca kavşakları ile Bahçeşehir bağlantı yolunda sis sebebiyle zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Sis, şehrin bazı yüksek kesimlerini de tamamen kapladı. Meteoroloji yetkililerine göre, hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Düzce'de sisin öğleden sonra etkisini yitirmesi, akşam üstü ise sağanağın etkili olması bekleniyor.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

