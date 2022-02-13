Düzce'de sobadan sızan gazla 5 kişilik aile zehirlendi

Olay, sabaha karşı Çavuşlar Mahallesi 3361 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı evde kalan 3'ü çocuk 2'si kadın 5 kişilik aile, akşam kömür sobasını yakarak uykuya daldı.

Evde bulunan kadınlardan birisi uyandığında evde yoğun duman ve kömür kokusu olduğunu fark etti.

Diğer aile bireylerini baygın bulan kadın, hemen camları açarak evi havalandırdı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Yıldız – Selçuk Akyol

