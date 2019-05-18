Düzce'de üvey baba, oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Olay; Düzce'nin Cumayeri İlçesi Çevrik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iftar saati sonrası Cumayeri İlçesi Çevrik Mahallesi'nde Murat T. isimli şahıs iftar sonrası üvey oğlu İsmail Genç (28) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile M. T. masadaki ekmek bıçağını alarak üvey oğlunun vücuduna sapladı. Aldığı bıçak darbeleri sonrası İsmail Genç, yere yığıldı. Olaya şahitlik eden anne A.T'nin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralı gence olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdılar.

İsmail Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken üvey baba ise olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Selçuk Akyol