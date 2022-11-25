Düzce'de vatandaşlar binalarının deprem hasar durumunu bu adresten öğrenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Düzce'de yaşanan depremden etkilenen vatandaşların Bakanlık tarafından oluşturulan http://hasartespit.csb.gov.tr internet adresi üzerinden kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilecekleri bildirildi. Açıklamada, ayrıca vatandaşların Bakanlığın, Düzce'ye kurduğu mobil iletişim aracında uzmanlardan bilgi alabileceği belirtildi.

Huzeyfe Tarık Yaman

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