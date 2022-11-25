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Düzce'de vatandaşlar binalarının deprem hasar durumunu bu adresten öğrenecek

Düzce'de vatandaşlar binalarının deprem hasar durumunu bu adresten öğrenecek
Düzce'de vatandaşlar binalarının deprem hasar durumunu bu adresten öğrenecek

Düzce depreminden etkilenen vatandaşlar oturdukları binanın hasar durumunu, kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Düzce'de yaşanan depremden etkilenen vatandaşların Bakanlık tarafından oluşturulan http://hasartespit.csb.gov.tr internet adresi üzerinden kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilecekleri bildirildi. Açıklamada, ayrıca vatandaşların Bakanlığın, Düzce'ye kurduğu mobil iletişim aracında uzmanlardan bilgi alabileceği belirtildi.

Huzeyfe Tarık Yaman

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