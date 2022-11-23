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Düzce'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da güvenlik kamerasına yansıdı
Düzce'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa dökerken deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce’de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'dan hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokağa dökülürken deprem anı dükkanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde, bir lokantanın içinde yemek yiyen vatandaşların yaşadığı panik anları ve dükkanlarda bulunan avizelerin sallandığı anlar görülüyor.

Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan
 

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