Düzce'de yıkım devam ediyor



Depremin ardından yaraların sarılmaya devam ettiği Düzce'de hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Şehir merkezi, Gölyaka, Cumayeri ve Çilimli'de belirlenen hasarlı yapılar ekipler tarafından yıkıldı. Acil yıkılması için planlanan diğer yapılar için ekipler tahliye çalışmalarını bir yandan sürdürüyor. İl genelinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinden alınan bilgilere göre 5 binanın yıkımının tamamlandığı öğrenildi.

Enes Bektaş - Orkun Kaya



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