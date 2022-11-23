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Düzce'deki deprem market raflarını yere indirdi

Düzce'deki deprem market raflarını yere indirdi
Düzce'deki deprem market raflarını yere indirdi

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, market raflarını yere indirdi. Sarsıntının etkisiyle düşen ürünler, çalışanlar tarafından toplanmaya başladı.

Düzce'deki deprem market raflarını yere indirdi - Tıkla İzle

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem, bazı binalarda hasar oluşturdu. Deprem sebebiyle kentte bir iş yeri yıkılırken, 32 kişi yaralandı. Depremde bazı marketler de zarar gördü. Şiddetli sarsıntı dolayısıyla market raflarındaki ürünler adeta yere indi. Deprem sırasında marketlerde kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti. Sarsıntının etkisiyle düşen ve kırılan ürünler, çalışanlar tarafından toplanmaya başladı.

Burak Can Tokyürek - Ali Yıldız

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