Düzce'deki deprem market raflarını yere indirdi

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem, bazı binalarda hasar oluşturdu. Deprem sebebiyle kentte bir iş yeri yıkılırken, 32 kişi yaralandı. Depremde bazı marketler de zarar gördü. Şiddetli sarsıntı dolayısıyla market raflarındaki ürünler adeta yere indi. Deprem sırasında marketlerde kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti. Sarsıntının etkisiyle düşen ve kırılan ürünler, çalışanlar tarafından toplanmaya başladı.

Burak Can Tokyürek - Ali Yıldız

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