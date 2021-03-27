Düzce'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Edinilen bilgiye göre, kaza Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelmişti. Düzce'nin Akçakoca ilçesinden Sakarya'nın Kocaali ilçesine seyir halinde Fuat Karagöz idaresindeki 14 AAY 823 plakalı Peugeot marka otomobil, Akçakoca Yeldüzü mevkiinde karşı yönden gelen Ahmet Y. idaresindeki 34 ANB 135 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışmıştı. O kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan ve Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alınan Karasulu Aslı Tunca'da yapılan tüm müahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

Annesinin doğum gününde hayatını kaybetti

Elim kazada hayatını kaybeden Karasulu Semiha Mumcuoğlu'nun annesinin Karasu Merkez Sağlık Ocağı'nda hemşire olarak görev yapan Esma Mumcuoğlu olduğu ve kaza yapmadan saatler önce annesine doğum günü olması nedeniyle çiçek gönderdiği de öğrenildi. Semiha'nın, annesinin doğum gününde hayatını kaybetmesi ise acı bir tesadüf olarak dikkat çekti. Öte yandan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aslı Tunca'nın da ağabeyinin geçtiğimiz yıllards bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Enes Bektaş-Tuncay Türkgülü-Ali Yıldız-Esra Angün