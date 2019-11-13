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Düzce'deki orman yangınında 10 dönüm arazi küle döndü

Düzce'deki orman yangınında 10 dönüm arazi küle döndü
Düzce'deki orman yangınında 10 dönüm arazi küle döndü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönüm arazi küle döndü.

 Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Çiçekpınar Köyü ormanlık alanında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine ormanlık alana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile birlikte Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak yangın büyümeden söndürüldü. Jandarma ekipleri çıkan orman yangınıyla ilgili olarak inceleme başlattı.

Diğer taraftan Pazar gününden bu güne Akçakoca'ya bağlı Kurugöl, Dadalı, Karatavuk ve Koçullu köylerinin ormanlık alanlarında yaklaşık 23 dönüm orman arazisi yandı.

Selçuk Akyol - Veysi Hançer Ünnü
 

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