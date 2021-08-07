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Düzceli gönüllüler Çine'de yangınla mücadele devam ediyor

Düzceli gönüllüler Çine'de yangınla mücadele devam ediyor
Düzceli gönüllüler Çine'de yangınla mücadele devam ediyor

Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınları ile mücadele devam ederken, Düzce’den Aydın’a giden gönüllüler yangın bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan orman yangınları ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Bir çok yangın söndürülürken, bölgelere binlerce gönüllü gitti. Düzce'de de bölgeye giden Kızılay gönüllüleri Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Sarıköy mevkiinde çalışmalarına devam ediyor.

Yangın söndürme ekiplerine destek veren Düzceliler, bölgede su, yemek, içecek, kürek, tırmık, yanmaz elbise, eldiven, ayakkabı ihtiyaçlarının da dağıtımını üstleniyor. Ayrıca, yangınların büyümesi ile bölge halkının da tahliye işlemlerine destek veren ekipler canla bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Enes Bektaş
 

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