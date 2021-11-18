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Düzceli vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Düzceli vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Düzceli vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Düzce’de dün öğle saatlerinde meydana gelen 5 şiddetindeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi sokakta battaniyeleri ile birlikte geçirirken, bazıları ise çadır kurdu.

Düzceli vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi - Tıkla İzle

Düzce'de dün öğle saatlerinde meydana gelen 5 şiddetindeki depremin ardından oluşan artçılar sonrasında vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. 4'ün üzerinde iki ayrı deprem yaşayan vatandaşlar, olası büyük deprem öncesinde tereddüt ederek evlerine giremedi. Bazı vatandaşlar Düzce Belediyesi önünde battaniyelere sarılarak uyumayı tercih ederken, bazıları ise geceyi Millet Bahçesi'nde oturarak geçirdi. Bazı işletmeler de vatandaşlar için sabaha kadar dükkanlarını açık tuttu. Düzce Üniversitesi öğrencileri kampüs bahçesinde sabahlarken, bazı öğrenciler de çadır kurdu.

Enes Bektaş-Selçuk Akyol

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