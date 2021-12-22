Düzce'nin kar manzarası mest etti

Düzce, gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisinde kaldı. Yığılca ilçesinde okullar 1 gün süre ile tatil edilirken, ilçede kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ise idari izinli sayıldı.
Ayrıca kar yağışı nedeniyle Düzce'nin Karadeniz illeriyle bağlantısını sağlayan D-655 Karayolunda da ulaşımda sorun yaşanmaması için karayolları ekipleri teyakkuza geçti.
Ekipler D-655 Karayolu üzerinde tuzlama ve yol açma araçlarıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırırken, güzergah boyunca da kontrollerini artırdı.
Mest eden kar manzarası ise drone ile havadan da görüntülendi.
Selçuk Akyol-Enes Bektaş