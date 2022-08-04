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Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalandı!

Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalandı!
Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalandı!

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 22 adet sentetik ecza, 5 gram kokain, 195 gram esrar ele geçirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, uyuşturucu madde getireceği tespiti edilen şüpheli şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 22 adet sentetik ecza, 3 parça halinde toplam 5 gram kokain maddesi, 5 parça halinde toplam 195 gram esrar maddesi, çalışır vaziyette hassas terazi ve uyuşturucu madde öğütmede kullanılan öğütücü ele geçirildi.

Şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ali Yıldız

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