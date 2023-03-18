Düzensiz göçmen Isaak: '‘La ilahe illallah' deme diyerek beni sırtımdan bıçakladılar'

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir hafta önce Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler 35 kaçak göçmeni sağ olarak kurtarırken, vücudunda bıçak izleri bulunan ve bilinci kapalı olduğu belirlenen 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yapılan tedavinin ardından Yemen uyruklu olduğu belirlenen Abdullah Mohamed Isaak (40), Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilerek bıçaklandığını söyledi. Sırtında 30 ve 20 santim uzunluğunda 2 büyük bıçak yarası olan ve Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sırtına dikiş atılan Isaak, daha sonra diğer 34 göçmen ile birlikte Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.

Kendisini kurtaran Türk Sahil Güvenliği'ne teşekkür eden Isaak, Yunanistan Sahil Güvenliği'nin kendilerine hayvan gibi muamele ettiklerini ve kendisini bıçakladıklarını söyleyerek, Yunanistan'a karşı dava açmak istediğini belirtti.

Telefon, para ve çantalarının Yunan güvenlik güçleri tarafından alındığını ve kendilerinin denize atılarak ölüme terk edildiklerini belirten Yemen uyruklu Abdullah Mohamed Isaak, “İzmir'den Yunanistan'a geçmek için 35 kişi yola çıktık. Yola çıktıktan 3 saat sonra Yunan sularına vardık. Daha sonra Yunan Sahil Güvenliği bizi durdurdu. Yunanistan Sahil Güvenliği'nde 1'i kadın 4 kişilerdi. Hepsi kar maskesi takıyorlardı. Hepimizi gemiye aldılar ve demir sopalarla bize vurdular. İki kişi demir sopayla bana vurdular. Ben de o sıra ‘La ilahe illallah' diye bağırdım. Bana bağırarak küfür ettiler. ‘La ilahe illallah' deme diyerek beni sırtımdan bıçakladılar. O anda ben nerede olduğumu bile unuttum. Onlara Türkçe ‘abi tamam yapma' dedim. Bana bağırarak Türkçe konuşma dediler. Bıçaklandıktan sonra ben bayıldım. Sonra bizi tekrar bota indirdiler ve geri ittiler. Daha sonra Türk Sahil Güvenliği gelerek bizi kurtardı. Limana kadar bize eşlik ettiler. Benimle hemen ilgilenip hastaneye götürdüler. Hastanede tedavi oldum, sırtıma dikiş attılar. Türkiye Devleti'ne çok teşekkür ederim bana çok iyi baktılar, bana çok yardım ettiler. Yunan Sahil Güvenliği bizden her şeyi aldılar. Bizim telefonlarımızı, paralarımızı, her şeyimizi aldılar ve sonra bizi denize attılar. Bana yaptıklarından dolayı Yunanistan'dan şikayetçiyim ve şikayet etmek istiyorum. Yunanlılar bize çok kötü muamele ettiler. Bize hayvan gibi davrandılar. O yüzden Yunanistan'a karşı dava açmak istiyorum. Hakkımı aramak istiyorum” dedi.

Uğur Eser - Onur Durmuş



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