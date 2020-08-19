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Düzensiz göçmenleri Ankara diye Diyarbakır'a bıraktılar

Düzensiz göçmenleri Ankara diye Diyarbakır'a bıraktılar
Düzensiz göçmenleri Ankara diye Diyarbakır'a bıraktılar

Kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen, Ankara diye Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bırakıldı.

Ankara'ya gitmek için İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi otogar bölgesine bırakıldı. Van istikametinden getirilen ve aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlerin, Ankara diye Silvan'a bırakıldığı öğrenildi. Çalışmak için Ankara'ya gitmek istediklerini belirten düzensiz göçmenler, minibüs şoförlerinin kendilerini Silvan'da boş bir araziye bıraktıklarını ve gösterdikleri tepenin arkasının Ankara olduğunu söyledi.

Düzensiz göçmenlerin Yabancılar Şubesine götürüldüğü öğrenildi.

Muhammet Romedi Yılmaz

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