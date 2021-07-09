Düzensiz göçmenleri bırakıp gittiler

Marmaris ilçesi Kadırga Burnu'nda karadan ulaşım olmayan bir mevkide bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulundukları bilgisi sonrası bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Mahsur kalan 8 düzensiz göçmen kurtarılırken, gece saatlerinde de yine karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 16 düzensiz göçmen daha kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 24 düzensiz göçmen Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bekir Tosun - Güldemet Kızıl



İLGİLİ HABER İran üzerinden Türkiye’ye giren 32 Afgan göçmen yakalandı

İLGİLİ HABER Fethiye’de 82 kaçak göçmen yakalandı

İLGİLİ HABER Lastik botta mahsur kalan göçmen kurtarıldı

İLGİLİ HABER Sınırı geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen yakalandı

İLGİLİ HABER Ölüme terk edilen düzensiz göçmenler kurtarıldı