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Dyshawn Pierre, Fenerbahçe'de

Dyshawn Pierre, Fenerbahçe'de
Dyshawn Pierre, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, son 3 sezonda İtalya’nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı oyuncu Dyshawn Pierre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Takımın başına Başantrenör Igor Kokoskov'u getiren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ilk transferini de yaptı. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda son olarak İtalya'nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı basketbolcu Dyshawn Pierre ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Pierre ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.

Avrupa kariyerine 2016-2017 sezonunda Almanya'nın Braunschweig takımında başlayan Pierre, 2017 yılından bu yana Sassari'de forma giydi.

İtalyan ekibi ile bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 16 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 12.6 sayı, 8.4 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

26 yaşındaki basketbolcu, aynı zamanda Kanada Milli Takımı formasını da giyiyor.

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