E-5 kara yolunda feci kaza: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde E-5 kara yolu Çağlayan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 27 AKP 080 plakalı otomobil sürücüsü, kara yolunda zikzak çizerek seyir ediyordu. Daha sonra sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki refüje vurdu ardından da 34 CPE 128 plakalı araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile iki kişi yaralanırken 27 AKP 080 plakalı aracın motor kısmı yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yarılalara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Veysel Ensar Gökçegözog



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