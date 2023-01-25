E-5 karayolunda feci kaza: 2 yaralı

Kaza 14.40 sıralarında E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İmdat Altun yönetiminde ki 34 EY 9943 plakalı otomobil İsa Çiftçi yönetiminde ki 26 UT 777 plakalı tırı sağından geçmek isterken, tır ile bariyer arasında sıkıştı. Yaşanan kaza sonrası tır sürücüsü aracını durdurmak istediği sırada arkadan gelen Enes Çetin yönetiminde ki 34 DZA 009 plakalı motosiklet duramayarak tırın altına girdi. Kazayı gören vatandaşlar hemen Enes Çetin ve arkasında bulunan Furkan Günel'in yardımına koştu. Bu sırada yoldan tesadüfen geçmekte olan bir hemşire ve Yunus polisi de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans gelene kadar yaralıyı bırakmadılar. Bir süre sonra olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay sonrasında E-5 karayolunda trafik durma noktasına geldi.

Tır sürücüsü İsa Çiftçi, “Ben normal şeridimde, sağ şeridimde gidiyordum. Araç ben ile bariyer arasında kaldı, vurdum. Ben fark edemedim, önümde başka araç vardı onun geçmesine izin verdim, bu ne ara girdi, ne zaman girdi bilmiyorum. Ona vurunca kendimi sola atıp frene bastım. O sırada arkadan gelen motosikletli benim dorseye vuruyor” dedi.

Volkan Kayalar - Hacer İnci - Medeni Topaloğlu

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