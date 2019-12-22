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E-5 Karayolu'nda ilginç olay

E-5 Karayolu'nda ilginç olay
E-5 Karayolu'nda ilginç olay

E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde seyir halinde olan tekne yüklü vinç sürücüsü yüksekliği hesaplayamayınca üst geçide çarptı. İlginç olay sonrası kameralara yansırken, vincin başını eğdiren sürücü güçlükle geçiş yaparak yoluna devam etti.

E-5 Karayolu’nda ilginç olay - Tıkla İzle

Olay, dün saat 22.00 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde tekne yüklü vinç, karayolunda seyretmeye başladı. Sürücü bir süre sonra bu şekilde bir üst geçidin altından geçmeye çalıştı. Ancak yüksekliği hesap edemeyen sürücüsü üst geçide çarptı.

Tekne yüklü vinç üst geçite çarptı

Kaza sonucu üst geçittekilerin panik yaşadığı öğrenildi. Olayın ardından araçtan inen sürücü, vincin baş kısmını uzun uğraşlar sonucu eğdirmesi sonrasında güçlükle geçerek yoluna devam etti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, olay sonrası maddi hasar geldiği öğrenilen köprüye önceki gün de tırın çarptığı bilgisine ulaşıldı.

Doğan Can Cesur
 

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