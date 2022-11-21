E-5 Karayolunda korku dolu anlar

Avcılar E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Aracını yol kenarına çeken talihsiz sürücü yangına müdahale etmek istedi. Sürücü elindeki bez parçasıyla müdahale etmeye çalışırken araç bir anda alev aldı. Alevlerden kaçan sürücü son anda yanmaktan kurtuldu. O sırada alev alan aracı çeken vatandaşların korku dolu anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Volkan Kayalar - Hacer İnci

İLGİLİ HABER Diyarbakır’da belediye otobüsü seyir halinde cayır cayır yandı

İLGİLİ HABER İşçi servisi alev alev yandı

İLGİLİ HABER Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.