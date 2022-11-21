İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

E-5 Karayolunda korku dolu anlar

E-5 Karayolunda korku dolu anlar
E-5 Karayolunda korku dolu anlar

Avcılar E-5 karayolunda seyir halindeki bir araç alev alev yandı. Yangına müdahale etmeye çalışan sürücü son anda yanmaktan kurtuldu.

E-5 Karayolunda korku dolu anlar - Tıkla İzle

Avcılar E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Aracını yol kenarına çeken talihsiz sürücü yangına müdahale etmek istedi. Sürücü elindeki bez parçasıyla müdahale etmeye çalışırken araç bir anda alev aldı. Alevlerden kaçan sürücü son anda yanmaktan kurtuldu. O sırada alev alan aracı çeken vatandaşların korku dolu anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Volkan Kayalar - Hacer İnci

İLGİLİ HABER
Diyarbakırda belediye otobüsü seyir halinde cayır cayır yandı Diyarbakır’da belediye otobüsü seyir halinde cayır cayır yandı
İLGİLİ HABER
İşçi servisi alev alev yandı İşçi servisi alev alev yandı
İLGİLİ HABER
Sultanbeylide 3 bina alev alev yandı Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.