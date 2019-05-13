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E-5 Karayolu'nda 'makas' terörü kamerada

E-5 Karayolu'nda 'makas' terörü kamerada
E-5 Karayolu'nda 'makas' terörü kamerada

E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda çeşitli mevkilerde lüks otomobilli bir maganda, trafikteki onlarca aracın arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Emniyet şeridini de kullanan magandanın gördüğü polis otosuna, “buna da makas atayım mı” demesi pes dedirtti.

E-5 Karayolu’nda 'makas' terörü kamerada - Tıkla İzle

İstanbul'da E-5 Karayolu, TEM Otoyolu ve trafiğin yoğun birçok noktasında otomobille zaman zaman da motosikletle sahneye çıkan magandalara bir yenisi daha eklendi. E-5 Karayolu Okmeydanı mevkisinde lüks otomobilli bir maganda, trafikteki onlarca aracın arasında güpegündüz “makas” attı. Şov uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, mutlak bir kazaya davetiye çıkarttı. TEM Otoyolu Etiler mevkisinde de makas atan maganda, sürücülerin canını bir an olsun umursamayarak yollarda adeta terör estirdi.

“Buna da makas atayım mı”

Başka bir görüntüde emniyet şeridinden gittiği görülen magandanın, önünde seyreden polis otosuna rağmen makas atmaya devam etti. Polis otosunu görünce, “buna da makas atayım mı?” diyen magandanın pes dedirtti. Dehşetin boyutunu kendi kaydeden maganda o anları bir de sosyal medyadan yayınladı. Şehrin altını üstüne getiren ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandanın yakalanması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.  

Doğan Can Cesur

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