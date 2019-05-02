E-5 karayolunda otomobil alev alev yandı

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 karayolu Okmeydanı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile seyir halinde olan sürücünün aracı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Motor kısmından başlayan yangın bir anda büyüyerek aracın ön kısmını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler otomobildeki yangını söndürdü. Aracın alev alev yanması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Can Cesur