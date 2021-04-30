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E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde yaşanan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi

E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde yaşanan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi
E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde yaşanan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi

Avcılar'da tam kapanmanın ilk gününde yaşanan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.

E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde yaşanan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi - Tıkla İzle

Türkiye genelinde alınan tam kapanma kararının ardından emniyet güçleri, sabah erken saatlerde şehrin birçok noktasında trafik kontrol noktaları oluşturdu. Ancak birçok insan aracıyla birlikte dışarı çıkınca, E-5'te kontrol noktalarının da etkisiyle artan trafik yoğunluğu dikkat çekti.

E-5 Küçükçekmece - Avcılar arasında her iki yönde yaşanan trafik yoğunluğu, normal günleri aratmadı. Avcılar ve Küçükçekmece girişlerinde bulunan kontrol noktalarının da etkisiyle gitgide yoğunlaşan trafik, drone ile havadan görüntülendi.

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

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