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E-5 karayolunda tekme ve tokatlı kavga kamerada

E-5 karayolunda tekme ve tokatlı kavga kamerada
E-5 karayolunda tekme ve tokatlı kavga kamerada

Kurban Bayramı'nın 1. gününde E-5 karayolu Avcılar Denizköşkler mevkisinde iki aile trafikte tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Tarafları motosikletli bir sürücü güçlükle ayırırken o anlar kameralara yansıdı.

E-5 karayolunda tekme ve tokatlı kavga kamerada - Tıkla İzle

Olay, önceki günü saat 15.00 sıralarında E-5 karayolu Avcılar Denizköşkler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın 1. gününde yoğun trafikte seyreden iki otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler birbirine vurmaya başladı. Sürücülerin ailelerinin de otomobillerden inmesi üzerine kavga büyüdü.

Tekme ve tokatlarla birbirine girdiler 

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı yoldan geçen bir motosikletli bitirdi. Araya giren motosikletli, sürücülerden birini ayırarak otomobiline bindirdi. Diğer tarafın da araçlarına binmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.  

Doğan Can Cesur
 

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