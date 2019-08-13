E-5 karayolunda tekme ve tokatlı kavga kamerada

Olay, önceki günü saat 15.00 sıralarında E-5 karayolu Avcılar Denizköşkler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın 1. gününde yoğun trafikte seyreden iki otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler birbirine vurmaya başladı. Sürücülerin ailelerinin de otomobillerden inmesi üzerine kavga büyüdü.

Tekme ve tokatlarla birbirine girdiler

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı yoldan geçen bir motosikletli bitirdi. Araya giren motosikletli, sürücülerden birini ayırarak otomobiline bindirdi. Diğer tarafın da araçlarına binmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Can Cesur

