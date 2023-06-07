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E-5 kenarında 'Hastamız var 400 lira taksi parası lazım' diyen dolandırıcılar kamerada

E-5 kenarında 'Hastamız var 400 lira taksi parası lazım' diyen dolandırıcılar kamerada
E-5 kenarında 'Hastamız var 400 lira taksi parası lazım' diyen dolandırıcılar kamerada

Beylikdüzü'nde "Şizofren hastamız var, taksi parası istiyoruz" diyerek vatandaşları dolandıran şahıslar, bir vatandaşın aracıyla götürme teklifine "Arabalardan korkuyor" diye karşılık verdi. Yaşanan diyalog cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

E-5 kenarında 'Hastamız var 400 lira taksi parası lazım' diyen dolandırıcılar kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün gece Beylikdüzü E-5 kenarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kadın cadde üzerinde seyir halindeki araçları durdurarak para istedi. Kadın, yanında duran yaşlı adamı göstererek şizofren hastası olduğunu belirtip "Göztepe, Merdivenköy'e götüreceğiz. 400 lira taksi parası gerekiyor" diyerek vatandaşları dolandırmaya çalıştı. Aracını durdurdukları bir vatandaşın kendi arabası ile bırakma teklifine ise "Şizofren olduğu için arabalardan korkuyor. Sadece taksiye biniyor" diye karşılık verdi. Dolandırıcılar ile vatandaş arasında yaşanan diyalog ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli

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