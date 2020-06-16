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E-5 ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş yoğunluğu

E-5 ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş yoğunluğu
E-5 ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş yoğunluğu

1 Haziran’dan itibaren başlayan “Yeni Normalleşme” dönemi ile birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu devam ediyor.

E-5 ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş yoğunluğu - Tıkla İzle

E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı. Vatandaşlardan bazılarının durakta otobüs beklerken maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri bazılarının da dikkat etmedikleri görüldü.

1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlayan “Yeni Normalleşme” döneminin üçüncü haftası başladı. Bu nedenle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmaya devam etti. Sabah saatlerinde mesailerine başlamak için evlerinden çıkan vatandaşların metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdukları görüldü.

Vatandaşlardan bazılarının maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri bazılarının da dikkat etmedikleri görüldü.

Davut Has

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