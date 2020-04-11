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E-5 ve metrobüs istasyonlarının boş hali havadan görüntülendi

E-5 ve metrobüs istasyonlarının boş hali havadan görüntülendi
E-5 ve metrobüs istasyonlarının boş hali havadan görüntülendi

Beylikdüzü E-5 Karayolu bomboş kaldı. İnsanların yoğun olarak kullandığı metrobüsler de yine boş kalırken havadan drone ile görüntülendi.

E-5 ve metrobüs istasyonlarının boş hali havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Korona Virüs tedbirleri kapsamında dün akşam saatlerinde İç işleri Bakanlığı tarafından yeni bir genel daha yayınlanmıştı. Yayınlanan genelge kapsamında İstanbul'da aralarında bulunduğu 31 şehre 2 günlük belirlenen maddeler dışında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Genelge sonrası E-5 kara yolunun en yoğun olduğu Avcılar Beylikdüzü hattının boş hali drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan yine vatandaşların yoğun olarak kullandığı metrobüs istasyonları da yine drone ile görüntülendi.

Murat Delice

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