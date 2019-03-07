E-5 ve TEM'e alternatif tünel ağı

İstanbul trafiğini rahatlatmak için Sarıyer'den TÜYAP'a, Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar bir tünel ağı kurulacak. Ayrıca D100 ve TEM'e alternatif 18 tünel yapılacak. Buna göre projenin şu an devam eden etabı 14.2 kilometre, planlanan etabı ise 92.2 kilometreden oluşuyor. Tüneller sayesinde araçlar yılda 2.5 milyon kilometre daha az yol yapacak. Trafikte ise 50 bin saat daha az kalacak. Günlük toplam yakıt tasarrufu 832 bin TL olacak.
Yeni tüneller, bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerle D100 ve TEM'e alternatif üçüncü bir ana hat oluşturulması hedefleniyor. Böylece en kalabalık ilçeleri ortadan kesen tünellerle kuzey-güney trafiği azaltılacak. Ayrıca Dolmabahçe'den Kuzey Marmara otoyoluna direkt kesintisiz bağlantı sağlayarak Zincirlikuyu-Büyükdere trafiği azaltılması amaçlanıyor.
Planlanan tüneller
Kağıthane (Cendere)-Gaziosmanpaşa/Eyüpsultan (İstanbul Cad.) Tüneli: 6 kilometre
Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Bayrampaşa-Esenler (Hal Kavşağı) Tüneli: 5.57 kilometre
Bayrampaşa-Esenler (Hal Kavşağı)-Güngören-Esenler (Çinçin Deresi Yolu) Tüneli: 6 kilometre
Güngören-Esenler (Çinçin Deresi)-Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu) Tüneli: 5 kilometre
Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu)-Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu) Tüneli: 5.6 kilometre
Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu)-Küçükçekmece (Gümrük Yolu) Tüneli: 5.92 kilometre
Küçükçekmece (Gümrük Yolu)-Avcılar Küçükçekmece Gölü Geçiş Köprüsü: 1.9 kilometre
Avcılar-Esenyurt (Haramidere) Tüneli: 1.9 kilometre
Esenyurt (Haramidere)-Büyükçekmece (TÜYAP) Tüneli: 11.78 kilometre
Levazım-Armutlu Tüneli: 7.11 kilometre
Armutlu-Cendere Yolu Tüneli: 4.82 kilometre
Cendere Yolu-Ayazağa Tüneli: 1.78 kilometre
Ayazağa-Çayırbaşı Tüneli: 4.51 kilometre
Göztepe-Bostancı Tüneli: 10.2 kilometre
Sarıyer-Kilyos Tüneli: 14.1 kilometre
Yapımı Devam Eden Tüneller 14.2 kilometre
Dolmabahçe-Levazım Tüneli: 7.45 kilometre
Libadiye-Çamlıca Tüneli: 3.70 kilometre
Silahtarağa Cad.-Gaziosmanpaşa C. Tüneli (Tek Tüp): 0.80 kilometre
Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli: 3 kilometre