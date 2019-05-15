E-5 yanyol, araçların otoparkı oldu

E-5 Küçükçekmece Avcılar istikameti ve tam tersi istikametinde bulunan yan yollarda araç sürücülerinin yolu otopark olarak kullanması devam ediyor. Sürücülerin iki şeritli olan yan yolu otopark olarak kullanması nedeniyle yol tek şeride düşüyor. Tek şeride düşen yol ise hem ana yol hem de yan yolun trafiğini olumsuz etkiliyor. Yan yola aracını park eden araçlar başka aracın çarpması ile hasar da alıyor. Bazı araçların kaldırımlara da parklanması ise yayalara da zor anlar yaşatıyor.

Vatandaşlar, yetkililerden biran önce önlem alınmasını istiyor.

Bölgede esnaflık yapan Azat Çakmak isimli vatandaş otopark sıkıntısı yaşandığını ifade ederek, “Biz buraya park etmek zorunda kalıyoruz. Sokaklarda zaten yer yok. Az önce de bir araç başka bir aracın aynasına vurmuş çok büyük sıkıntı var. 5 lira otopark parası vermeyelim derken aracımız zarar görüyor maliyet 100 liraya 200 liraya çıkıyor. Otoparka park etmek daha iyi otopark olmadığı içinde insanlar otoparka park edemiyor” dedi.

“Otopark olmadığı için mecbur”

Bir diğer vatandaş ise insanların evinin önü olduğunu söyleyerek Atakan Yankı, “Trafik oluyor ama otopark olmadığı için mecbur. EDS geliyor 2 günde bir geliyor. Ceza yazıyor. Ceza da bir şey fark etmiyor aynı şekilde devam ediliyor” diye konuştu.

Murat Delice

