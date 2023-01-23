E-5'te alev topuna dönen araç geceyi aydınlattı

Yangın, Bizimkenkt Köprüsü Mevkii Büyükçekmece istikametinde gece 03.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken bir anda dumanlar çıkan aracın sürücüsü sağ şeride geçip arabayı durdurdu. Araçtan kısa süre sonra alevler çıkmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürdü.

Murat Delice - Mahsun Işıklı

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