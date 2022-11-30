E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy mevkii E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halindeki 34 ESF 692 plakalı araç sürücüsü, vakaya giden bir ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ambulans şoförünün ısrarla siren ve korna çalmasına aldırış etmeyen sürücü, bir süre sonra sağ şeride geçerek yol verirken, ambulans sürücüsü şahsa tepki gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli

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