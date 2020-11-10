E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'inci yıl dönümünde İstanbul'da hayat 1 dakikalığına durdu. Saatler 09.05 olduğunda D-100 Karayolunda sürücüler, araçlarından inerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Avcılar'da aracını durduran ve saygı duruşuna geçen vatandaşlar ise havadan drone ile görüntülendi. Siren sesinin ardından saygı duruşunu sonlandıran sürücüler, araçlarına binerek yollarına devam etti.

Caner Sönmez - Halil Enes Sucu - Erdalcan İçelli