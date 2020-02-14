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E-5'te bir otomobil alev alev yandı, trafik durma noktasına geldi

E-5'te bir otomobil alev alev yandı, trafik durma noktasına geldi
E-5'te bir otomobil alev alev yandı, trafik durma noktasına geldi

E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde bir anda tutuşarak alev alev yanan otomobil, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

E-5'te bir otomobil alev alev yandı, trafik durma noktasına geldi - Tıkla İzle

Yangın, saat 18.00 sıralarında E-5 Karayolu Şişli Mecidiyeköy mevkisinde seyir halinde olan bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil motor kısmından henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı.

Otomobilden çıkan dumanlar E-5'in büyük bir bölümünü kaplarken, sürücü aracı durdurarak hızlı bir şekilde aşağıya inip yangına müdahale etti. Otomobildeki yangın trafikte ilerleyen diğer sürücülerin de yangın tüpleriyle müdahale etmesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde soğutma çalışmaları yaptı.

Öte yandan, yangın sebebiyle E-5 Karayolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Yanan otomobildeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, aracın kaldırılmasıyla birlikte trafikteki yoğunluk normale döndü.
 

Yunus Emre Şeker
 

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