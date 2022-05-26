E-5'te bisikletlinin yürekleri ağza getiren yolculuğu

E-5 Karayolunda Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde ilerleyen bir bisikletli görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. E-5 karayolundaki bisikletli, bir tırın arkasına yanaşıp, kasadaki iplerden tutunarak uzun bir süre ilerledi. Yoldaki hafif rampada tırdan tutunmakta zorlanan bisikletli pedallarını hızla çevirerek tırın dibine girmeye çalıştı.

Tırın ani bir freninde muhtemel bir facianın yaşanabilecekken bir süre sonra tıra yetişemeyen bisikletli, arkasını kontrol etmeden, genellikle motosikletlilerin kullandığı emniyet şeridine dikkatsiz bir şekilde geçiş yaptı. Bu sırada arkasından herhangi bir aracın gelmiyor olması ise muhtemel bir kazayı önledi. Bisikletlinin kendi canını ve trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydığı o anlar ise başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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