İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

E-5'te feci kaza: 2 yaralı

E-5'te feci kaza: 2 yaralı
E-5'te feci kaza: 2 yaralı

E-5 karayolu Avcılar mevkiinde bir otomobilin makas atıp diğer otomobilin direğe çarpmasına sebebiyet vermesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 01.30'da Avcılar E-5 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FA 0577 plakalı otomobil makas atarken önünde seyir halinde olan Ahmet Can İ. İdaresindeki 34 JG 7903 otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldaki direğe çarpan sürücü otomobil içinde sıkıştı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobil içinde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası bir süre trafiğin yoğunlaştığı yol ekiplerin temizleme çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Kazaya sebebiyet verdiği düşünülen ve kaçtığı öğrenilen sürücü ise aranıyor. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Davut Has

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.