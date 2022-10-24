E-5'te hafriyat kamyonu bariyere çarparak devrildi: 1 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece E-5 Karayolu üzeri Güzelşehir mevkii'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyreden Ali Hacı A.'nın kontrolündeki 34 CYM 016 plakalı hafriyat kamyonunun tekerlek lastiklerinden birisi yol üzerinde patladı. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafriyat kamyonunun dorsesi ve kafa bölümü ikiye ayrılırken yaralanan sürücü Ali Hacı A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mert Yıldırım - Hakan Polat - Murat Delice

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