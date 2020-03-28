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E-5'te hızını ayarlayamadı önündeki araca çarptı : 2 yaralı

E-5'te hızını ayarlayamadı önündeki araca çarptı : 2 yaralı
E-5'te hızını ayarlayamadı önündeki araca çarptı : 2 yaralı

İstanbul E-5 kara yolu Florya mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında E-5 kara yolu Topkapı istikameti Florya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızını ayarlamayan seyir halindeki hafifi ticari araç önünde seyreden araca arkadan çarptı. Kazada 2 sürücü de yaralanırken vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından E-5 kara yolu Topkapı istikametinde yoğun trafik oluştu. Olay yerine çağrılan çekiciler ile kaza yapan araçları bulundukları yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Sümeyye İnal - Veysel Ensar Gökcegözog

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