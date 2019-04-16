E-5'te ilginç görüntü, yollar bomboş kaldı

55'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı geçişi nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında E-5 karayolu, Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatıldı. Bisikletlilerin geçişi sırasında E-5 karayolunun alışılageldik görüntünün dışında bomboş kalması ilginç bir görüntü oluşturdu. Polis ekiplerince kapanan noktalarına konulan dubalar ile araç sürücüleri alternatif yollara yönlendirildi. Sporcuların geçişi esnasında polis helikopterinin de güvenlik tedbiri kapsamında havada olduğu görüldü. Bomboş kalan yollar insanlarda şaşkınlık uyandırırken, boş kalan yollar havadan drone ile görüntülendi.

Murat Delice - Erdal Can İçelli

