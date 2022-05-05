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E-5'te korkutan kazada araç bariyerlere çıktı

E-5'te korkutan kazada araç bariyerlere çıktı
E-5'te korkutan kazada araç bariyerlere çıktı

Küçükçekmece E-5 Karayolu’nda sürücüsünün bir anlık dalgınlıkla kontrolünü kaybettiği araç bariyerlere çıktı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.

Kaza, Küçükçekmece E-5 Karayolu Avcılar istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan L. yönetimindeki 34 ABP 155 plakalı araç, sürücünün bir anlık dalgınlıkla kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çıktı.

Araç bariyerlerin üzerinde yaklaşık 30 metre sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten yönlendirilirken, kazada yaralanan olmadı. Maddi hasar oluşan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Hacer İnci - Tuncay Pehlivan
 

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