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E-5'te korkutan yangın

E-5'te korkutan yangın
E-5'te korkutan yangın

E-5 Sefaköy mevkiinde meydana gelen otobüs yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın çevrede bulunan diğer sürücülerin müdahalesi ile büyümeden kısa sürede söndürüldü.

E-5’te korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın 10:20 sıralarında E-5 karayolu Sefaköy mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre boş bir şekilde bakıma giden İETT otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yanma meydana geldi. Dumanları gören otobüs şoförü hemen aracı sağa çekerek araçtan indi ve yangın tüpüyle müdahale etmeye başladı. Yangını gören diğer araç sürücüleri de hemen araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle otobüse müdahale etti. Yangın vatandaşların çabası sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Bu sırada itfaiye ve polis ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de otobüste bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle E-5 yan yolda trafik meydan gelirken otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları devam ediyor

Volkan Kayalar

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