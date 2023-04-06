E-5'te makas atarak ilerleyen sürücü kamerada

Olay, dün akşamüzeri E-5 Topkapı istikameti Küçükçekmece mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, makas atan ve henüz sürücü kimliği belirlenemeyen lüks otomobil sürücüsü, yürekleri ağza getirdi. Sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kazaya davetiye çıkaran sürücü bir süre trafikte makas ilerlediği görülüyor.

Medeni Topaloğlu

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