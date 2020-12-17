İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

E-5'te motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 ölü

E-5'te motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 ölü
E-5'te motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 ölü

E-5 karayolu Kartal mevkiinde arıza yaptığı gerekçesiyle emniyet şeridinde park halinde bulunan ticari taksiye, seyir halinde olan motosiklet hızla çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, E-5 karayolu Kartal mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ticari taksi sürücüsü İsmail K. aracının arıza yapması sebebiyle emniyet şeridine girerek aracını durdurdu. O sırada yolda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Yunus Y. park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yunus Y. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Taksi sürücüsü İsmail K. ise olay yerine gelen polislerce gözaltına alındı.

Halit Arslan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.