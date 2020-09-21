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E-5'te okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğu oluştu

E-5'te okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğu oluştu
E-5'te okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul Valiliği tarafından alınan mesai saatleri kararı sonrasında okulların açılacağı ilk mesai gününde toplu taşıma araçlarının birçoğunda rahatlama olduğu görüldü. E-5 karayolu trafiğinde ise yoğunluk oluştu.

E-5'te okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğu oluştu - Tıkla İzle

İstanbul Valiliği tarafından haftanın ilk mesai günü itibariyle kademeli mesai saatinin uygulanacağı duyurulmuştu. 08.00, 08.30 ve 09.00 saatlerinde başlayacak mesai saatleri öncesinde toplu taşıma araçlarında nispeten rahatlama olduğu görüldü. Avcılar'da metrobüs yollarında vatandaşların araçlara kontrollü olarak bindiği gözlendi. Okulların açıldığı ilk günde E-5 karayolunda ise yoğunluk yaşandığı görüldü.

Kademeli mesainin ilk gününde işe gitmek için toplu taşımayı kullanan bazı vatandaşlar kademeli mesainin ilk günüde toplu taşıma araçlarının rahatladığını söyledi. Bir diğer vatandaş ise, " Normal şartlarda yoğun. Karar sonrası rahatlama olmayacak bence devlet büyüklerimiz daha iyi bilir ama 2 vardiya 3 vardiyalı bir sistem olursa daha iyi olabilir. En azından yarım gün çalışma gibi bir şey olabilir" dedi.

Murat Delice

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