E-5'te otomobil yangını

Yangın, E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, E-5'te Mecidiyeköy istikametinde seyir halinde olan Zafer Ümit K. hakimiyetindeki 34 DKY 173 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Sürücü kısa sürede alevlere teslim olan araçtan kendini güçlükle dışarı attı. Otoyolun ortasında alev alev yanan otomobil diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Hurda yığınına dönen araç çekici tarafından emniyet şeridine çekildi.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan



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